Stava andando in chiesa, travolta da un'auto: gravissima in ospedale

Stava attraversando la strada per raggiungere la chiesa, per andare a messa, la donna di 85 anni che venerdì mattina verso le 9 è stata investita a Lavone di Pezzazze, in Via Brescia: non appena è scesa dal marciapiede è stata travolta da una Fiat Punto guidata da una giovane di 25 anni. La ragazza si è fermata e ha subito chiamato aiuto, poi si è sentita male per lo shock (niente di grave).

Le condizioni dell'anziana sono gravissime: sul posto la centrale operativa ha inviato ambulanza e automedica, mentre da Brescia è decollato l'elicottero, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, in codice rosso al Civile.

Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri. Potrebbe trattarsi di una doppia distrazione, sia da parte della giovane donna alla guida che da parte dell'anziana che non avrebbe guardato alla sua sinistra prima di scendere dal marciapiede.