Violento schianto tra auto, due feriti: sul posto ambulanza ed elisoccorso

Due automobilisti sono rimasti feriti nella tarda mattinata di sabato 3 agosto a Peschiera del Garda. Gli operatori del 118 li hanno soccorsi con un'ambulanza e con l'elisoccorso: entrambi hanno riportato lesioni serie, ma non sembrano essere in pericolo di vita. Sono stati trasportati all'ospedale di Peschiera per il ricovero in codice giallo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11.50 sulla Strada Regionale 11, nei pressi della Nautica Casarola. Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto, sulla quale sono al lavoro le forze dell'ordine. Si sa solamente che l'impatto è stato piuttosto violento, tanto da far temere il peggio in un primo momento.