Incidente in autostrada A4, traffico nel caos: 15 km di coda

È un inizio di settimana complicato per le autostrade padane. Dopo l’incidente tra due camion in A21 nel tratto tra Cremona e Pontevico, sull'autostrada A4 - nel territorio di Peschiera - un incidente avvenuto intorno alle 7 non ha provocato feriti gravi, ma diversi disagi per gli automobilisti che viaggiavano in direzione Brescia.



Dopo 2 ore di traffico bloccato, la coda ha superato i 15 chilometri di lunghezza, arrivando quindi anche al casello di Verona Sud e provocando non poche difficoltà alla viabilità esterna. La situazione è tornata alla normalità solo dopo le 10.



Fonte: Veronasera.it