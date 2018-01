Auto si ribalta in una roggia, ragazza estratta dalle lamiere: è grave

Grave incidente martedì mattina a Pavone del Mella: un'auto, guidata da una giovane di 33 anni, è uscita di strada lungo via per Pralboino, terminando la corsa in una roggia che scorre sul lato della carreggiata. Tutto è accaduto poco prima delle 8: sul posto il 112 ha inviato due ambulanze in codice rosso e da Brescia si è alzato in volo l'lelisoccorso.

La 33enne è stata estratta dalle lamiere della propria auto dai Vigili del Fuoco di Verolanuova e poi affidata alle cure dai sanitari del 118. Una volta stabilizzata, è stata trasportata in eliambulanza al Civile di Brescia. Stando alle prime informazioni trapelate, le sue condizioni sono molto gravi.

Ancora da accertare la dinamica di quanto accaduto; sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia Stradale di Desenzano.