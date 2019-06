Camion contro bici, donna vola per diversi metri sull'asfalto: è grave

Le sue condizioni sono gravi, ricoverata in codice rosso alla Poliambulanza dove tutt'ora è sotto stretta osservazione: la buona notizia è che non sarebbe più in pericolo di vita. E' lei la vittima del brutto incidente di mercoledì pomeriggio a Pavone Mella: un'anziana di 72 anni che è stata disarcionata dalla sua bicicletta dopo lo scontro con un camion. Un volo di diversi metri sull'asfalto, che le ha procurato diverse lesioni e le ha fatto perdere conoscenza.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri. Sembra che il camion in manovra non si sia accorto della bicicletta, quando era fermo al semaforo lungo Via Fiume: la donna è stata quindi appena sfiorata dal cassone del mezzo pesante, ma tanto è bastato per farle perdere l'equilibrio fino a farla cadere a terra.

Soccorsa dai passanti

E' stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno assistito alla scena: in pochi minuti sul posto la centrale operativa ha inviato l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca. A meno di un'ora dall'incidente la donna era già ricoverata in ospedale.

Arrivata in Poliambulanza in codice rosso: per lunghi attimi si è temuto il peggio, visto che dopo la caduta la 72enne aveva perso conoscenza. Si è ripresa prima di salire in ambulanza: con il passare delle ore sono state escluse anche lesioni alla testa. Da qui il netto miglioramento: le sue condizioni rimangono gravi, ma non rischia più di lasciarci la pelle. Meno male.