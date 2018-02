Schianto contro una colonnina in cemento, auto si ribalta in mezzo alla strada

Pauroso incidente nella prima mattinata di giovedì a Pavone Del Mella: per cause ancora da chiarire, un'auto si è schiantata contro una colonnina in cemento che indica la progressione chilometrica e ha finito per ribaltarsi sulla carreggiata.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 7 lungo via per Pralboino: temendo il peggio, il 112 ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso e una squadra dei Vigili del Fuoco. Tanto, tantissimo, spavento ma pare nessuna conseguenza per l'uomo al volante, un 20enne della zona.

Il giovane sarebbe riuscito a uscire da solo dall'abitacolo e avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto, per i rilievi, anche una pattuglia dei carabinieri di Verolanuova.

Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo: per motivi ancora da chiarire avrebbe perso il controllo della sua auto che, dopo l'urto contro un cippo chilometrico, è finita ruote all'aria.