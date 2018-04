Auto svolta e travolge una moto: 27enne in ospedale

Uno schianto terribile contro un'auto che stava svoltando, poi il temendo volo sull'asfalto. Una bruttissima caduta che ha causato al giovane motociclista seri traumi. In un primo istante si è temuto il peggio: l'uomo, un 27enne di casa a Provaglio d'Iseo, è infatti stato trasportato d'urgenza al Civile di Brescia e poi ricoverato in codice rosso.

L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo nel nosocomio cittadino: il giovane avrebbe riportato parecchi traumi e contusioni, ma non è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato sabato, intorno alle 13.30, lungo via Garibaldi, a Passirano: una Lancia Ypsilon nera, guidata da una 34enne di Paderno, e la Ducati 1000 su cui viaggiava il 27enne si sono scontrate all'altezza del distributore Q8.

Stando a una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Darfo, l'utilitaria, che viaggiava verso il centro di Passirano, stava svoltando a sinistra per entrare nel distributore quando è andata a sbattere con la due ruote. Dopo lo schianto, il 27enne è stato sbalzato dalla sella e ha strisciato sull'asfalto per parecchi metri.