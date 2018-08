Tir non si accorge della moto e la centra in pieno, ragazzo vola sull’asfalto

Stava rientrando dal lavoro in sella alla sua Yamaha, quando è stato travolto da un camion. Un impatto piuttosto violento e una tragedia per fortuna solo sfiorata. Sbalzato dalla sella, il giovane motociclista è rovinosamente caduto sull'asfalto, riportando diversi traumi, per fortuna non di grave entità. La moto è invece andata completamente distrutta nello schianto.

Tutto è accaduto venerdì mattina, attorno alle 6.30, nella zona industriale di Passirano. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, il giovane in sella alla Yamaha (un 23enne di Brescia) stava rincasando, dopo aver terminato il turno di notte in una ditta della zona: è stato travolto da un camion, proveniente da via Reverberi, mentre percorreva via Adua, a poca distanza dal casello dell'autostrada A4.

Il camionista non avrebbe proprio visto la moto, colpendola in pieno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Iseo e i volontari della croce verde di Ospitaletto.

Dopo le prime cure prestate sul posto, il 23enne (D.A. le iniziali) è stato trasportato al vicino ospedale di Ome per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, come attesta il ricovero in codice giallo. Illeso il camionista, un 50enne di Piacenza.