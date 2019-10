Furgoncino si schianta contro la ringhiera di una ditta, ferita giovane donna

Schianto nella tarda serata di mercoledì nella zona industriale di Passirano. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Desenzano, che ha effettuato i rilievi, attorno alle 22 un furgoncino Renault Traffic è uscito di strada, mentre percorreva via Adua.

La corsa del veicolo si è fermata contro la rete metallica che circonda un’azienda della zona. Per la donna al volante - una 35enne di origine rumena - tanto spavento, e diversi traumi: soccorsa dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, è stata trasporta al Civile di Brescia per le cure del caso. Avrebbe rimediato fratture agli arti superiori ed è stata dimessa dopo alcune ore: la prognosi è di 40 giorni.

Come detto le cause dell’improvvisa sbandata del furgoncino vanno ancora chiarite: forse un colpo di sonno, ma non si esclude - al momento - che la 35enne si fosse messa alla guida dopo aver alzato un po’ troppo il gomito: è stata sottoposta agli accertamenti di rito.