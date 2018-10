Auto sbanda e si schianta contro un palo: feriti due ragazzi

Due ragazzi di 20 anni sono stati ricoverati all’ospedale, a seguito di un bruttissimo incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Passirano lungo via Castello.

Per cause ancora in corso d’accertamento, il giovane alla guida ha perso il controllo dell'auto finendo per schiantarsi contro un palo della luce. La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 2.30 e sul posto sono state inviate due ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco di Brescia.

Le condizioni del conducente e del passeggero non sono gravi: entrambi hanno però rimediato seri traumi e sono stati trasportati in ospedale, a Brescia e a Ome, per gli accertamenti del caso. La dinamica è al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Gardone Val Trompia, che hanno raccolto i rilievi di rito.