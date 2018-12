Terribile schianto tra auto, una si ribalta: feriti estratti dai vigili del fuoco

Brutto incidente stradale a Passirano nel pomeriggio di San Stefano. Nella frazione di Camignone, due auto si sono scontrate lungo via Bettole per cause ancora in corso d'accertamento. A seguito dell'impatto, una delle due vetture - una Mercedes - si è ribaltata su un fianco.

Tre i feriti, per fortuna lievi: si tratta di un 37enne e di due donne di 53 e 59 anni. Per estrarli dall'abitacolo è stato però necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Per il soccorso medico sono intervenute due ambulanze da Bornato e Palazzolo. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Iseo e Ome: le loro condizioni non destano preoccupazione.