Scontro nella notte: quattro ragazzi feriti, uno non ce l'ha fatta

Un incidente dalle conseguenze drammatiche. È avvenuto nella notte, poco prima della mezzanotte, lungo la strada statale 469, quella che collega Capriolo e Paratico, lungo un rettilineo. Coinvolti tre veicoli, una Golf, una Audi e una Punto, mezzi sui quali viaggiavano tutti ragazzi, giovani di età compresa tra i 16 e i 23 anni.

Impossibile, al momento, stabilire la dinamica che ha portato allo scontro. Ciò che è certo è il raccapricciante bilancio dell'incidente. Le vetture sono finite fuori strada, e sono ridotte ad ammassi di lamiere. Dagli abitacoli sono stati estratti quattro feriti, tre trasportati in ospedale in codice giallo ed uno in codice verde. Uno di loro è stato prelevato in elicottero.

Le conseguenze più gravi, purtroppo, sono per un ventenne, deceduto sul colpo, per il quale i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Sul posto i rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale.