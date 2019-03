Con la bicicletta sotto il camion: grave un 53enne

Prima ha sbattuto contro la fiancata dell'autocisterna, poi ci è finito parzialmente sotto. È ricoverato in gravi condizioni Ettore Pastorelli, il ciclista di 53 anni che nella mattina di ieri, sabato 9 marzo, ha avuto un incidente con un mezzo pesante. Ora solo cicloamatore, in passato l'uomo ha gareggiato per sei anni da professionista, nelle squadre Aspiratori Otelli, Inoxpran e Carrera.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le ore 9 alla rotonda nei pressi del Greenflor a Paratico, in via Vanzago. Al momento non è possibile stabilire l'esatta dinamica dei fatti. I soccorsi hanno spedito sul posto due ambulanze e l'elicottero che ha poi trasportato il ferito in ospedale. Il 53enne, originario di Concesio, residente ad Adro, sta lottando tra la vita e la morte.

Solo un grosso spavento invece per il conducente dell'autocisterna, un uomo di 72 anni, soccorso sul posto per lo shock. I rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale di Iseo.