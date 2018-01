Paura sulla Provinciale: auto avvolta dalle fiamme, traffico paralizzato

Prima lo schianto, poi le fiamme. Attimi di paura martedì pomeriggio a Paratico: attorno alle 18 due auto si sono scontrate lungo la Provinciale 469, all'altezza del distributore Agip.

Dopo l’impatto, che non è stato particolarmente violento, il motore di una delle due auto ha preso fuoco, scatenando il panico tra i passanti e le persone coinvolte nell’incidente.



Fortunatamente le fiamme hanno interessato solo la parte anteriore del veicolo e il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Palazzolo, che hanno domato il rogo evitando conseguenze ben più gravi.

Molto lo spavento, ma nessuna conseguenza per le persone coinvolte nel sinistro. Pesanti, invece, i disagi per il traffico. Il tratto di strada interessato è stato chiuso per permettere ai pompieri dei spegnere il rogo: lunghe code si sono quindi registrate in entrambi i sensi di marcia.