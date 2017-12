Travolto da un'auto sulla Provinciale: 66enne muore sul colpo

Travolto e ucciso da un'auto mentre percorreva la Provinciale che attraversa il centro di Barghe. È morto così Paolo Grandi, 66enne residente nel comune valsabbino. Il drammatico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì: l'allarme è scattato poco dopo le 17.30 e sul posto si sono precipitate due ambulanze e dal Civile di Brescia si è alzata in volo l'eliambulanza.

Ogni tentativo dei medici del 118 è stato vano: l'uomo sarebbe morto sul colpo e per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Salò, che si è occupata dei rilievi, il 66enne è stato investito da una Volkswagen Golf mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali.

Per ragioni ancora da chiarire, il giovane al volante della berlina tedesca, un 23enne di Gavardo, non si sarebbe accorto di lui, colpendolo in pieno. Un impatto violentissimo: il 66enne sarebbe stato sbalzato per alcuni metri, poi la la rovinosa caduta sull'asfalto.