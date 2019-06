Incidente in moto a Castenedolo: morto Paolo Coccoli di 37 anni

Non ce l'ha fatta Paolo Coccoli, il 37enne di Borgosatollo vittima del grave incidente in moto avvenuto attorno alle 18.45 di mercoledì, in località Capodimonte a Castenedolo. Il giovane centauro è spirato alla Poliambulanza a causa della gravi lesioni riportate nello schianto.

Stando a una prima ricostruzione, pare che la moto di Coccoli sia stata centrata in rettilineo da un'auto che stava svoltando sulla sinistra. Sul caso sono tuttora in corso le indagini della Polizia Locale di Castenedolo.