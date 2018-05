Tragico schianto in scooter, l'addio a Maurizio: "Lasci momenti luminosi"

Un dolore che sembra non finire mai: Palazzolo è ancora scossa per l'improvvisa scomparsa di Maurizio Gozzini. 'Muscolo', soprannome datogli dagli amici ai tempi delle medie, è morto in un terribile incidente stradale mentre tornava dal lavoro.

La tragedia lo scorso martedì a Pontoglio, lungo la strada Provinciale Sp469: Gozzini era a bordo del suo scooterone Honda, quando ha tamponato un Suv Nissan che aveva di fronte. Sbalzato dalla sella dopo lo schianto, è finito sulla corsia opposta di marcia proprio quando stava sopraggiungendo una Peugeot.

Inevitabile e purtroppo fatale l'impatto: Gozzini è stato rianimato a lungo, intubato e stabilizzato e poi caricato sull'elicottero per il trasporto d'urgenza in ospedale. Una corsa contro il tempo, che non è bastata: il cuore del 51enne bresciano si è fermato proprio durante il trasferimento al Civile di Brescia.

A una settimana dal drammatico schianto la famiglia dell'uomo ha potuto stabilire la data dei funerali. Centinaia di persone sono attese per l'ultimo saluto, che si terrà alle 9.30 giovedì mattina nella chiesa di San Paolo in San Rocco a Palazzolo.

Il 51enne, da sempre di casa a Palazzolo, era conosciutissimo in paese: lavorava per una ditta edile e aveva tantissimi amici che in questi giorni si sono stretti attorno ai suoi famigliari più stretti, le sorelle e la compagna, e hanno anche scritto una lettera per ricordarlo.

"Pensando ai momenti vissuti insieme è bello ricordare quanto si rideva, quanto fosse piacevole la sua presenza e quanto fosse singolare il suo stare gioioso tra gli amici. Buono, onesto ed operoso, amato e stimato da tutti coloro che lo hanno conosciuto, lascia momenti indelebili e luminosi."