Auto invade la corsia opposta, frontale con un tir: feriti padre e figlioletto

Grave incidente mercoledì sera a Palazzolo sull'Oglio, coinvolti un'auto e un'autocisterna che viaggiavano lungo via Europa. Stando a un prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di Iseo, la macchina, che procedeva verso Brescia, avrebbe improvvisamente sbandato, finendo per invadere l'opposta corsia di marcia e schiantarsi contro il mezzo pesante.

Tutto è accaduto attorno alle 19.30: temendo il peggio, sul posto sono intervenute due ambulanze in codice rosso e una squadra dei Vigili del Fuoco. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118: il 54enne e il figlioletto di 11 anni che viaggiavano a bordo dell'auto avrebbero rimediato seri traumi, ma non avrebbero mai perso conoscenza e non sarebbero in condizioni critiche. Dopo le prime cure, sono entrambi stati trasportati al Civile di Brescia per le analisi del caso.

Illeso il conducente dell'autocisterna, un 44enne di Palazzolo: è stata propio la sua prontezza di riflessi aed evitare il peggio. Il camionista si è accorto dell'auto che viaggiava contromano e ha immediatamente frenato, limitando così la violenza dell'impatto frontale.