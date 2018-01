Sfugge alla nonna mentre attraversa: bimbo investito davanti a scuola

La nonna lo teneva per mano, lui è sfuggito alla sua presa per raggiungere alcuni amichetti e si sarebbe così lanciato nel traffico, attraversando la strada di corsa: è stato travolto da un’auto, all'uscita da scuola.

Un urto piuttosto violento, nonostante la donna al volante abbia sterzato per evitare di colpirlo in pieno: il bimbo sarebbe finito sul cofano della vettura, piombando poi sull’asfalto. È stato ricoverato all’ospedale Civile di Brescia: avrebbe riportato diversi traumi e contusioni al volto, ma non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto martedì pomeriggio, lungo via Omboni, a Palazzolo. La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 16.30: sul posto si è precipitata un'ambulanza, oltre alla Polizia Locale.