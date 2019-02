Atravversa con la mamma, bimba di 8 anni investita da un'auto in sorpasso

Paura mercoledì sera a Palazzolo: una bimba di 8 anni è stata investita in via Levadello, a poca distanza dalle scuole e dall'ingresso del parco Life. Tutto è accaduto attorno alle 18: la piccola stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, insieme alla sua mamma, quando è stata travolta da un'auto in fase di sorpasso. Per fortuna la donna al volante della Honda - una 66enne di Palazzolo - è riuscita a frenare e a limitare così la velocità dell'impatto.

Tanto spavento, ma pare solo lievi contusioni per la bimba che, dopo i primi soccorsi prestati dai volontari della croce bianca di Palazzolo, è stata trasportata in ospedale, al Mellino Mellini di Chiari, per le cure del caso. Stando a un prima ricostruzione dell'accaduto, la Honda avrebbe superato una macchina che si era fermata, pare con le 4 frecce inserite, in prossimità delle strisce proprio per far attraversare mamma e figlioletta.