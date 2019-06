Travolto da un’auto mentre è in sella allo scooter: sbalzato per metri, rischia di perdere un piede

Uno scooter e un Suv si sono scontrati nella serata di venerdì a Palazzolo, attorno alle 22, lungo la provinciale 99 che porta a Telgate. Lo schianto è stato violento e ad avere la peggio è stato il 45enne che viaggiava sul motorino: sbalzato dalla sella, è atterrato nel prato adiacente alla strada. Nella caduta l’uomo, di origine pakistana, avrebbe riportato gravi lesioni ad un a gamba e la parziale amputazione del piede.

Soccorso in un bagno di sangue dai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza, è stato trasferito in elicottero al Civile di Brescia, una volta fermata l’emorragia. Ricoverato in codice rosso, le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche.

La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Darfo che è intervenuta sul posto insieme a una pattuglia della Polizia Locale si Palazzolo e ai Vigili del Fuoco che hanno illuminato la zona per consentire ai sanitari di prestare le prime cure al 45enne.