Spaventoso incidente: auto sbanda, si ribalta e finisce nell'orto

Un incidente spaventoso che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per l'automobilista, uscito praticamente illeso dall'auto. Nella prima mattinata di sabato un'auto, guidata da un 54enne, è uscita di strada a Palazzolo, mentre viaggiava lungo via San Pancrazio.

L'utilitaria ha abbattuto una recinzione ed è finita ruote all'aria nell'orto di un'abitazione. Ancora da chiarire l'origine dell'improvvisa sbandata: la dinamica è al vaglio della Polizia stradale di Iseo. L'allarme è scattato attorno alle 7.30 e sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e un'ambulanza.

Miracolato il conducente: per lui nessuna ferita, tanto che non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Complesse invece le operazioni di rimozione del veicolo: per spostare l'utilitaria si è reso necessario l'intervento di una gru del soccorso stradale di Capriolo. Una volta legata, l'utilitaria è stata issata e poi caricare sul carro attrezzi.