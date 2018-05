Auto sbanda e si schianta contro un albero, conducente intrappolato tra le lamiere

L'auto che sbanda, esce di strada e si schianta contro un grosso albero. Davvero da brividi la dinamica dell'incidente che si è verificato venerdì notte a Palazzolo. Tutto è accaduto poco prima dell'una lungo via Europa: sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e diverse ambulanze a sirene spiegate.

Un impatto tremendo, che ha completamente distrutto l'auto: una Citroen Saxo. Il conducente, un uomo di 52 anni, è rimasto intrappolato tra le lamiere fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco, ma non avrebbe mai perso conoscenza. Una volta estratto dall'abitacolo, è stato trasportato all'ospedale di Chiari a bordo di un'ambulanza. Per lui parecchi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente critiche, come si evince dal ricovero avvenuto in codice giallo.

All'origine dello schianto potrebbe esserci un colpo di sonno, ma è solo una delle tante ipotesi al vaglio della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme, che ha raccolto i rilievi e sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.