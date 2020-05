Si schianta in bici contro un’auto in sosta, grave ragazzino

Stava percorrendo le vie del paese in sella alla sua bicicletta, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro un’auto in sosta e cadere rovinosamente sull'asfalto. Vittima della bruttissima caduta un ragazzino di appena 12 anni: avrebbe riportato seri traumi al volto e al torace, e per lunghi istanti si è temuto il peggio.

Tutto è accaduto verso le 12.15 di venerdì lungo via Roma a Padenghe Sul Garda. Pare che il 12enne stesse affrontando una discesa quando, forse a causa di un guasto ai freni, non è più riuscito a mantenere il controllo della sua bici. L’esatta dinamica è al vaglio della Polizia locale che è intervenuta, con due pattuglie, per i rilievi del caso.

Scattato l’allarme, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze mentre da Brescia si è alzato in volo l’elisoccorso, che è poi atterrato in un campo situato nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Stando alle prime informazioni trapelate, il 12enne era cosciente all’arrivo dei sanitari del 118, ma aveva il volto completamente ricoperto di sangue. Dopo le prime cure, è stato trasporta in eliambulanza. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.