Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro: è in gravi condizioni

Sarebbero critiche le condizioni di un 45enne di San Felice del Benaco, vittima di un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio a Padenghe sul Garda: l'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Civile di Brescia.

Tutto è accaduto attorno alle 17.30, lungo la strada Provinciale 4: per cause ancora da accertare, il 45enne ha perso il controllo della sua Harley Davidson, che ha strisciato per 30 metri sull'asfalto e ha poi terminato la sua corsa contro un muro.

Il motociclista e la donna che era in sella con lui, una 35enne, sono stati sbalzati dalla Harley. Ad avere la peggio è stato il 45enne: dopo le prime cure prestate sul posto, il volo in eliambulanza al Civile di Brescia e il ricovero in prognosi riservata.

La donna è invece stata trasportata in ambulanza alla clinica Poliambulanza: anche per seri traumi, come suggerisce il ricovero in codice rosso. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale della Valtenesi, che ha raccolto i rilievi di rito.