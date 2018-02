In due sullo scooter, si schiantano contro un’auto: due ragazzini in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio di giovedì a Padenghe per un incidente che ha coinvolto due ragazzini residenti in paese. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso e l'elisoccorso.

I due minorenni, di 14 e 15 anni, viaggiavano a bordo di uno scooter lungo via Marconi. Per cause ancora da accertare, il motociclo ha tamponato l'Audi che lo precedeva. A seguito dell'impatto, che non sarebbe avvenuto a forte velocità, i due ragazzini sono stati sbalzati dalla sella, rovinando poi sull'asfalto.

A preoccupare i sanitari le condizioni di uno dei due ragazzini, che inizialmente sembravano piuttosto critiche, tanto da rendere necessario il trasporto in elisoccorso alla Poliambulanza. L'allarme è rientrato dopo l'arrivo nel nosocomio cittadino: per lui lesioni multiple, ma le sue condizioni non sembrano destare eccessiva preoccupazione.

Lesioni serie anche per l'altro minorenne: anche per lui si è reso necessario il ricovero nel vicino ospedale di Desenzano. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Locale di Padenghe.