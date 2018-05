Auto sbanda in rotonda e si schianta contro un albero: ragazza in ospedale

Pauroso incidente mercoledì pomeriggio a Padenghe sul Garda, lungo via Gramsci: un'auto è finita fuori strada mentre percorreva la rotonda del 'Passeggero' e ha finito per schiantarsi contro uno degli alberi che circondano la rotatoria.

La chiamata al 112 è scattata poco prima delle 18: sul posto sono intervenute due ambulanze e pure una squadra dei Vigili del Fuoco. Contrariamente a quanto temuto in un primo momento, la giovane al volante dell'auto (una Ford Focus) non versava in gravi condizioni.

Dopo le prime cure prestate sul posto, l'automobilista, una 34enne della zona, è stata trasferita in ambulanza al vicino ospedale di Desenzano: avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche, come suggerisce il ricovero avvenuto in codice giallo.

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire, ma una cosa è certa: la 34enne avrebbe fatto tutto sola, finendo fuori strada dopo aver perso il controllo della sua berlina. Le cause all'origine dello schianto son al vaglio della Polizia Locale di Padenghe, che si è occupata dei rilievi.