Malore alla guida, si schianta contro due auto: gravissimo in ospedale

Incidente stradale mercoledì pomeriggio alle 15.30 lungo la Sp5 della Valcamonica, in territorio di Ossimo (la strada che da Malegno porta a Borno): a quanto pare a causa di un malore un uomo di 89 anni ha perso il controllo della sua Renault Megane e si è schiantato contro altre due automobili che viaggiavano in direzione opposta.

Uno schianto violentissimo, nonostante sia avvenuto a velocità ridotta: ad avere la peggio ovviamente l'anziano, ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia. A seguito della terribile botta è stato stabilizzato e intubato sul posto, poi trasferito in ospedale in elicottero (in codice rosso).

Sono finiti in ospedale anche gli altri due protagonisti del sinistro stradale, un ragazzo di 29 anni e una donna di 45 alla guida di una Fiat e di una Citroen. Le due vetture stavano viaggiando in senso opposto alla Megane, quando improvvisamente se la sono trovata di fronte.

Non hanno potuto fare nulla per evitarlo: l'anziano si sarebbe accasciato sul volante, sterzando all'improvviso e proprio quando stavano transitando le altre due auto. Traffico in tilt dopo l'incidente: la strada è rimasta chiusa per almeno un paio d'ore.