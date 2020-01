Schianto allo svincolo: sei feriti, anche un bambino in ospedale

A bordo c'erano complessivamente sei persone, e sono state trasportate tutte in ospedale. Un grave incidente si è verificato nella mattina di oggi, sabato 25 gennaio a Ospitaletto. Teatro dello schianto, via Domenico Ghidoni, all'innesto tra la Strada provinciale 11 e la Strada provinciale 19 che dalla Bassa arriva in Franciacorta.

L'incidente si è verificato attorno alle 10:15. La dinamica è tutta da chiarire, al momento pare che possa essersi trattato di uno scontro frontale. Sul posto sono state chiamate diverse ambulanze (partite da Ospitaletto, Cellatica e Bornato), che hanno trasportato le sei persone coinvolte in ospedale a Brescia, al Civile. Tra i feriti, anche un bambino di 9 anni. Gli altri, uomini e donne, hanno età compresa tra i 27 e i 56 anni.