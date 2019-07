Investito da un Tir in autostrada, operaio grave in ospedale

E' stato ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia l'operaio di 55 anni che venerdì mattina, poco dopo le 8.30, è stato travolto (per fortuna solo di striscio) da un Tir mentre lavorava nella corsia di emergenza dell'autostrada A4, in territorio di Ospitaletto.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale: pare che il camionista non si sia accorto dell'operaio sul ciglio della strada, e l'abbia dunque in parte investito con il Tir che stava guidando.

Sono stati i colleghi, al lavoro con lui, ad allertare il 112: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Verde, oltre all'elisoccorso. In poco più di mezz'ora dall'incidente l'operaio ha raggiunto l'ospedale. Le sue condizioni sono gravi. Inevitabili i rallentamenti al traffico.