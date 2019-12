Sbaglia pedale e sfonda il muro: con l'auto finisce in camera da letto

Ha sbagliato pedale, schiacciando l'acceleratore invece della frizione, e con la sua Fiat 500 X nuova di zecca si è schiantato contro il muro di una casa, sfondando la camera da letto di un'anziana di 81 anni. E' successo martedì pomeriggio in Via Pontoglio a Ospitaletto, poco prima delle 16: il protagonista della vicenda è un 72enne che abita in paese, in auto insieme al figlio di 45 anni.

Una gran botta, tanti danni ma per fortuna nessun ferito: sul posto la centrale operativa ha inviato ambulanza e automedica, ma non c'è stato bisogno di trasportare nessuno in ospedale. Solo qualche lieve escoriazione, medicata in loco. I rilievi sono stati affidati a Polizia Locale e Stradale: sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per verificare la stabilità dell'immobile danneggiato.

Sfonda il muro: con l'auto in camera da letto

Solo un grosso buco nel muro, corrispondente al cofano e al paraurti dell'auto: muro sfondato, e automobile distrutta. In quel momento, come detto, in casa c'era un'anziana che stava proprio riposando: facile immaginare lo spavento di trovarsi un'automobile in camera da letto.

L'uomo alla guida della Fiat 500 X ha una disabilità al piede destro: aveva appena acquistato il nuovo veicolo, attrezzato per la guida con il solo piede sinistro. E' stata una delle sue prime manovre, e che purtroppo non è andata come doveva andare. Ma nessuno si è fatto male, almeno quello.