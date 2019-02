Schianto tra un camion e due auto, caos traffico: coda di oltre 5 chilometri

Mattinata da incubo per gli automobilisti in transito lungo l'autostrada A4. A causa di un incidente, avvenuto poco dopo le 8.30, il traffico in direzione Milano è paralizzato. Autostrade per l'Italia segnala code di oltre 5 km tra Ospitaletto a Palazzolo.

Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un schianto tra un camion e due auto. Non ci sarebbero feriti, solo tanti disagi per chi è in viaggio lungo l'autostrada: per rimuovere i veicoli coinvolti e mettere in sicurezza il manto stradale la prima corsia, nel tratto dove è avvenuto l'incidente, è stata chiusa al traffico.