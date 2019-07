Schianto in autostrada: 7 feriti e code chilometriche

Grave incidente mercoledì mattina lungo l’autostrada A4, tra Ospitaletto e Brescia Ovest, in direzione di Venezia. Poche per ora le informazioni trapelate: nello schianto sarebbero coinvolte sei auto e un camion. Sette le persone ferite, ma nessuno in condizioni critiche.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11.30 e ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico: code fino a 5 chilometri sono segnalate in direzione di Venezia e sono stati chiusi i caselli di Grumello, Ponte Oglio, Palazzolo, Rovato e Ospitaletto. Per chi deve raggiungere Brescia si consiglia di uscire a Bergamo e poi prendere la Brebemi.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi del 118 e i Vigili del Fuoco.