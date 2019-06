Terribile incidente stradale, grave una donna: è in Rianimazione al Civile

Violento schianto tra due auto lungo l’autostrada A4, tra Ospitaletto e Brescia Ovest. Stando alle prime informazioni trapelate, si è trattato di un tamponamento, avvenuto attorno alle 22 di lunedì sera in direzione della città.

Ad avere la peggio una 69enne bresciana che viaggiava a bordo di uno dei due veicoli coinvolti: inizialmente trasportata all’ospedale Civile di Brescia in codice giallo, le sue condizioni sarebbero peggiorate nella notte. Attualmente è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione e i medici si sono riservati la prognosi. Lievi ferite per l’altro automobilista: un 49enne che è stato trasportato al Sant’Anna in codice verde.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Seriate, che ha effettuato i rilievi dell’incidente.