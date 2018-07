Schiacciato dalle ruote del tir, muore sul colpo: lascia la moglie e le giovani figlie

Un altro bresciano vittima della strada: un incidente tanto assurdo quanto sfortunato, che non ha lasciato scampo al 52enne Oscar Amadei, camionista di Sabbio Chiese sposato e padre di due figlie. Sarebbe rimasto schiacciato dalle ruote del suo stesso camion, che stava ispezionando in galleria dopo che si era improvvisamente fermato.

La tragedia si è consumata intorno alle 14 di martedì nella zona della Valsugana, in Trentino, all'interno della galleria di Martignano, in direzione di Pergine. Amadei sarebbe sceso dal suo camion una volta resosi conto che qualcosa non funzionava, che il motore faceva fatica e rallentava la sua corsa.

Ha accostato allora in galleria, è sceso per verificare l'eventuale malfunzionamento: la strada in leggera salita ha però fatto in modo che il camion non stesse fermo, si muovesse all'indietro fino a schiacciare Amadei con tutto il peso della motrice.