Schianto tra 3 auto: 5 feriti, un bimbo e una ragazzina in ospedale

Schianto tra 3 auto martedì mattina a Orzinuovi: il bilancio è di cinque persone ferite, tra cui un bambino di 6 anni e una ragazzina di 14. Tutto è accaduto poco prima della 10 lungo via Milano: sul posto sono intervenute una pattuglia della Polizia Locale di Orzinuovi, una squadra dei Vigili del Fuoco e diverse ambulanze.

Dopo le prime cure prestate sul posto, i conducenti delle tre auto coinvolte, il bambino e la ragazzina che viaggiavano su una Ford sono stati trasportati all'ospedale di Chiari per le cure del caso. Nessuno sarebbe in gravi condizioni: per loro lievi ferite giudicate guaribili in pochi giorni.

Stando a una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Locale, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena: una Suzuki, che aveva rallentato per svoltare a sinistra è stata colpita in pieno da una Ford, a sua volta tamponata da una Jeep Toyota.