Trattore si ribalta e centra un furgone: due feriti e Provinciale chiusa

Strada chiuda, traffico nel caos ma, fortunatamente, nessun ferito grave. È il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì a Orzinuovi, lungo la Provinciale 2,

Attorno alle 11, per cause ancora da chiarire, un trattore si è ribaltato sulla carreggiata, urtando anche un furgone in transito. Tre le persone coinvolte nello schianto. Per due di loro - un 35enne e un 42enne - si è reso necessario il ricovero in ospedale (al Civile di Brescia e all'ex Mellino Mellini di Chiari). Nulla di grave, come suggerisce il codice giallo con cui sono stati ricoverati.

Le conseguenze più pesanti sono state per la viabilità: per rimuovere il trattore e il grosso rimorchio dalla carreggiata ci sono volute molte ore: la Provinciale che porta a Chiari è quindi rimasta chiusa fino al tardo pomeriggio. Lungo la stessa arteria stradale lo scorso 13 giugno aveva perso la vita una giovane barista di origini rumene: Doriana Maria Serbu.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Stradale.