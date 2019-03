Sbandata sulla Provinciale, poi lo schianto contro il guardrail: ferita una donna

Spaventoso incidente stradale lunedì mattina, poco prima delle 12, a Orzinuovi, lungo la strada Provinciale Due. Protagonista dello schianto una giovane donna di 37 anni. Per cause ancora da chiarire, la sua auto - una station wagon- ha finito per schiantarsi contro il guardrail.

Per soccorrere la donna sono intervenuti i vigili del fuoco, un'auto medica e un'ambulanza, giunta a sirene spiegate. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari del 118: la donna avrebbe rimediato seri traumi, ma non è condizioni critiche. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata all'ospedale di Chiari e ricoverata in codice giallo. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri.