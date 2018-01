L'escavatore si ribalta e quasi schiaccia due operai: tragedia sfiorata

Se la sono vista brutta, per non dire bruttissima: mentre viaggiavano lungo la Sp235 a bordo del furgone di lavoro si sono improvvisamente trovati di fronte un escavatore da 15 tonnellate che gli stava letteralmente franando addosso. Solo la prontezza di riflessi del conducente ha permesso di evitare il peggio: per i due operai a bordo difficilmente ci sarebbe stato scampo.

L'incidente lunedì mattina a Orzinuovi, poco prima delle 10 e appunto lungo la Sp235: a scatenare la tragedia sfiorata la caduta di un pesante escavatore che era fissato sul rimorchio di un camion, in arrivo dalla Sp668 e diretto a quanto pare verso la provincia di Bergamo.

L'autista del camion però a quanto pare ha sbagliato le “misure”: nell'oltrepassare il sottopassaggio del cavalcavia l'escavatore cingolato ha toccato la base stradale in cemento, ed è finito per ribaltarsi all'indietro. Proprio mentre stavano transitando i due operai sul furgone.