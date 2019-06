Incidente stradale a Orzinuovi, morta ragazza di 20 anni

Tragedia sulla Provinciale 2 a Orzinuovi. Verso le 15 di giovedì, la 20enne romena Doriana Maria Serbu ha perso la vita in un terribile incidente frontale.



La sua utilitaria si è schiantata contro un camion per cause ancora in corso d'accertamento: l'impatto è stato violentissimo e per la 20enne non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo.



Ancora da accertare la dinamica, sulla quale sono al lavoro gli agenti della Stradale. La 20enne stava sopraggiungendo da Chiari, il tir in direzione opposta.