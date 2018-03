Viabilità modificata: auto ignora il divieto e provoca una carambola

La strada è stata opportunamente transennata, e i cartelli del divieto di accesso sono in bella vista, eppure un automobilista è passato lo stesso. La distrazione è costata carissima: due veicoli sono rimasti pesantemente danneggiati, fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per l'incolumità dei due conducenti.

Lo scontro è avvenuto nella mattina di ieri a Orzinuovi, dove da alcune settimane sono in corso lavori stradali lungo la strada che porta verso Soncino. A provocare lo scontro è stato un 75enne residente a Pompiano che guidava una Volkswagen Polo. Ignorando il divieto di accesso - chissà se deliberatamente, o per semplice distrazione - l'anziano è entrato contromano in via Vittorio Veneto. Dopo poco, mancando una precedenza dovuta, è stato centrato nella fiancata destra da una Mercedes Classe A che non ha potuto evitare l'impatto. Nell'urto la Polo è stata scaraventata fuori strada, contro il muro di recinzione di una villa. Solo lievi traumi per il 75enne.