Auto si schianta contro un albero, poi si ribalta sul marciapiede

Un incidente dalla dinamica spaventosa, quello che si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì a Orzinuovi: per cause ancora da chiarire, una Opel Corsa è uscita di strada mentre affrontava una curva, finendo per schiantarsi contro un albero e poi per ribaltarsi sul marciapiede.

Una tragedia per fortuna solo sfiorata: il fato ha voluto che in quegli istanti sul marciapiede non ci fossero pedoni. Fosse accaduto qualche minuto più tardi, sul marciapide ci sarebbero stati gli studenti che rincasavano da scuola. Tanto spavento, ma nessuna grave conseguenza anche per l'uomo al volante dell'utilitaria: un 45enne di origine indiana residente a Borgo San Giacomo.

Dopo le prime cure prestate in loco, l'automobilista è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Manerbio. Per lui diversi traumi, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione: la prognosi è di 25 giorni.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 13 lungo Viale Bainsizza: forse per via di un malore, o per una distrazione - spetta alla Polizia Locale fare luce sulle cause - il 45enne ha perso il controllo della sua Opel e ha affrontato la curva contromano, schiantandosi contro uno dei tigli che costeggiano il viale prima di finire la sua corsa, ruote all'aria, sul marciapiede.