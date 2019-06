Auto finisce fuori strada e si ribalta nel campo: due feriti in ospedale

Dinamica spaventosa, ma conseguenze meno pesanti di quanto temuto inizialmente. Se le sono cavata con traumi e ferite non di grave entità le due persone che viaggiavano a bordo del Volkswagen New Beetle finito ruote all'aria in un campo della frazione Coniolo di Orzinuovi.

L'incidente poco dopo le 12.30 di mercoledì: per cause ancora da chiarire, l'auto è finita fuori strada mentre viaggiava lungo via Mameli, terminando la sua corsa in una piccola scarpata. Scattata la chiamata al 112 , sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Per fortuna la 37enne e l'uomo di 80 anni che viaggiavano sull'auto non hanno rimediato gravi traumi: dopo le prime cure sono stati comunque trasferiti al Civile per gli accertamenti del caso. La dinamica è la vaglio dei carabinieri, che hanno raccolto i rilievi.