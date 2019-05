Sorrisi e ricordi prima delle lacrime: "Ciao Omar, ci mancherai tanto"

Su Facebook l'album dei ricordi è fatto di tanti momenti felici, di sorrisi e baci rubati, delle foto di quel matrimonio tanto atteso, celebrato solo due mesi fa, il 23 marzo scorso: il sogno di una vita, insieme per sempre, spezzato da quegli attimi terribili e indimenticabili. Il momento in cui Omar Moussahine è finito con il suo scooter sotto un trattore, sbalzato sull'asfalto per diversi metri e morto sul colpo.

L'incidente in scooter

Stava tornando a casa dal lavoro, lunedì pomeriggio, sulla strada che da Gottolengo porta a Pavone Mella, il paese dove si era trasferito per vivere insieme alla sua amata Giulia. Per lei si era convertito al cristianesimo, si era fatto battezzare, poi comunione e cresima per potersi sposare in chiesa.

Lunedì sembrava una giornata come tante, e invece la tragedia: Omar aveva soltanto 27 anni. Originario del Carmine, da tempo abitava a Pavone: in paese lo conoscevano in tanti, lo chiamavano “il gigante buono”. In passato aveva giocato anche a basket. Adesso si dedicava soprattutto alla famiglia e al lavoro.

Il ricordo di familiari e amici

Era impegnato anche nella vita di paese, volontario attento e attivo nel mondo della Protezione civile. Sono attesi in tantissimi al suo funerale: l'ultimo saluto verrà celebrato giovedì pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale del paese. Il corteo funebre partirà dall'obitorio del cimitero, per poi raggiungere la chiesa.

Oltre alla moglie Giulia, lo piangono la madre e il padre, le sorelle, le nonne, suoceri e cognati, cugini e amici e parenti tutti. Mercoledì sera è in programma una veglia funebre, alle 19.30. Anche l'amministrazione comunale si unisce al cordoglio dei familiari. Tanti i messaggi di ricordo pubblicati anche sui social. “Ciao Omar, continua a giocare a basket, anche lassù”, scrive Luisella. “Ci mancherai Omar – scrive invece Corraz – Te ne sei andato troppo presto”.