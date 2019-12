Auto si schianta nel canale, giovane uomo muore sul colpo

Tragico incidente nel primo pomeriggio di martedì a Offlaga. Per cause ancora da chiarire un'auto è uscita di strada, schiantandosi in un canale adiacente. Per l'uomo al volante, un 41enne, non c'è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo.

L'allarme è scattato verso le 13.20 dalla località cascina Comune ma a nulla è valsa la disperata corsa dei sanitari del 118, arrivati a bordo di due ambulanze e dell'elisoccorso. La dinamica è al vaglio degli agenti della stradale di Brescia e di Montichiari che stanno effettuando i rilievi.