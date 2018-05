Terribile schianto nella notte: auto si ribalta alla rotonda, un ferito grave

Grave incidente nella notte a Offlaga: per cause ancora da chiarire una Bmw Station Wagon si è ribaltata mentre affrontava una rotatoria dell'ex strada Statale 668. Tutto è accaduto attorno alle 4 di sabato: sul posto si sono precipitate tre ambulanze e un'automedica.

Sull'auto viaggiavano due uomini, un 37enne e un 38enne di Dello: entrambi sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Per estrarli si è quindi reso necessario l'intervento Vigili del Fuoco. A preoccupare, fin dagli istanti successivi allo schianto, le condizioni di uno dei due uomini, che è stato trasportato d'urgenza alla Poliambulanza e poi ricoverato in codice rosso: avrebbe riportato gravi traumi.

Solo lievi ferite per l'altro occupante della Station Wagon, che è stato medicato all'ospedale di Manerbio. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri di Verolanuova e la Polizia Stradale. Ancora da chiarire le cause all'origine dello schianto. Stando alle prime informazioni trapelate, pare che la Bmw viaggiasse a velocità piuttosto elevata.