Schianto nella notte, il suo cuore ha smesso di battere per mezz'ora

Stavano tornando a casa dopo una serata con gli amici i due giovani a bordo della Bmw serie 5 station wagon che sabato notte è uscita di strada lungo la Sp668, ribaltata in un fosso e ridotta in un groviglio di lamiere. Sono entrambi di Dello: in paese è tanta l'apprensione per il 38enne che era alla guida dell'auto, ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione della Poliambulanza di Brescia.

Una botta tremenda: per rianimarlo ci è voluta più di mezz'ora, in ospedale è arrivato - trasportato dai volontari di Verolanuova - che erano già passate le 5.30, più di un'ora dopo dal terribile incidente. Sta meglio l'amico di 37 anni che era con lui, seduto al posto del passeggero: ricoverato all'ospedale di Manerbio, se l'è cavata solo con qualche contusione, e un grande spavento.

Sulla dinamica indaga la Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi insieme ai Carabinieri. Con il passare delle ore il quadro di quanto accaduto sembra farsi più chiaro: erano le 4.20 circa quando la Bmw ha sbandato ed è finita fuori strada.