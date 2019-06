Sorpassa in curva, si schianta contro un'altra moto e fugge: è caccia al biker 'pirata'

Lo schianto in curva contro un'altra moto, poi il 'volo' sull'asfalto della strada provinciale 237. Se l'è vista davvero brutta un 34enne, di casa in città, rimasto coinvolto in un incidente mentre, domenica mattina, affrontava le 'Coste' di Odolo in sella alla sua Africa Twin.

Il giovane è stato soccorso di volontari della And di Roè Volciano e poi trasportato all'ospedale di Gavardo per le cure del caso: per fortuna non avrebbe rimediato gravi traumi. Nessuna notizia, invece, dell'altro centauro che avrebbe causato l'incidente. Dopo lo schianto, avvenuto in curva, avrebbe tirato dritto senza nemmeno sincerarsi delle condizioni dell'altro biker.

Stando ad una prima ricostruzione: il 34enne stava affrontando un tornante in discesa quando si è trovato di fronte una moto bianca, che avrebbe invaso l'opposta corsia mentre sorpassava un'auto. Inevitabile, e piuttosto violento, l'impatto. Indagine e ricerche in corso: carabinieri e polizia locale stanno cercando di rintracciare il motociclista fuggito dopo l'incidente.