Scontro tra un camper e un furgone, traffico nel caos sulla Statale

Pomeriggio di 'passione' lungo la 45bis: un incidente ha mandato in tilt il traffico lungo la Statale che collega Brescia a Salò. Tutto è accaduto intorno alle 15.30 di martedì pomeriggio tra Prevalle e Nuvolento in direzione della città: un camper, con a bordo una famiglia di turisti milanesi, è stato tamponato da un furgone.

All'origine dello schianto un rallentamento: l'uomo alla guida camper ha frenato proprio per evitare di scontrarsi con gli altri veicoli in coda, il conducente del furgone che seguiva non si sarebbe invece accorto in tempo della manovra, finendo per schiantarsi contro il retro del camper.

Per fortuna nessuna conseguenza per le persone che viaggiavano sui due veicoli, tanto che non si è reso necessario nemmeno l'intervento dell'ambulanza. Parecchi invece i disagi per gli altri automobilisti in transito sulla Statale: per rimuovere il camper e il furgone, il tratto di corsia interessato dall'incidente è stato chiuso, provocando lunghe code in entrambi i sensi di marcia. La situazione è tornata alla normalità solo nel tardo pomeriggio.