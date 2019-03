Moto urtata da un'auto, centauro 'vola' sull'asfalto: è caccia al pirata della strada

Urtato da un'auto mentre, a bordo della sua moto, stava andando al lavoro: sbalzato dalla sella è volato sull'asfalto, rimediando traumi ed escoriazioni. È quanto accaduto a un motociclista 50enne nella prima mattinata di venerdì lungo la Provinciale 16 a Nuvolento. Smaltito lo spavento, il 50enne di casa ad Agnosine è stato soccorso dai passanti, ma non dall'automobilista che ha colpito la sua due ruote (una Bmw), facendolo rovinare a terra. Il conducente dell'auto - una Fiat Punto vecchio modello color vinaccia - non si sarebbe fermato, anzi si sarebbe dileguato nel traffico.

L'appello del motociclista, che si è recato autonomamente al pronto soccorso per le cure del caso, è rivolto a quanti, attorno alle 7 di venerdì mattina, hanno assistito all'incidente, avvenuto all'altezza del bar Vienna in direzione della città. La speranza è quella di riuscire ad individuare l'automobilista che avrebbe provocato il sinistro per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.